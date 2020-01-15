سانا: تجمع أشخاص وسط مدينة السويداء اعتراضا على الواقع المعيشي

تجمع أشخاص في "ساحة السير" وسط مدينة السويداء السورية، وشرعوا بالهتاف: "نريد أن نعيش نريد أن نعيش"، اعتراضا على الواقع المعيشي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ووصفت الوكالة الرسمية هذه الحركة الاحتجاجية التي جرت اليوم الأربعاء بأنها تجمع صغير، ضم "بضعة أشخاص" فقط، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا التجمع الاحتجاجي في ظل ما تعرفه سوريا من سوء الوضع الاقتصادي وانهيار قيمة الليرة، إذ وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 1080 ليرة.

المصدر: "سانا"