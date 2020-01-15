مسؤول أممي: يجب أن يلوم السياسيون في لبنان أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إنه على السياسيين اللبنانيين أن يلوموا أنفسهم على الفوضى في البلاد، معتبرا أنهم يقفون موقف المتفرج فيما الاقتصاد اللبناني ينهار.

وكتب كوبيتش عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "السياسيون في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة لا أن يلوموا الشعب".



وأضاف أن "لبنان فريد من نوعه، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل، بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار، هذا أمر لا يصدق".

Another day of confusion around the formation of a government, amidst the increasingly angry protests and free-falling economy. Politicians, don’t blame the people, blame yourselves for this dangerous chaos. — Jan Kubis (@UNJanKubis) January 15, 2020

Lebanon is truly unique - the BDL Governor requesting extraordinary powers to at least somehow manage the economy while those responsible watch it collapsing. Incredible. — Jan Kubis (@UNJanKubis) January 15, 2020

وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي طلب في وقت سابق سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.

وشهدت شارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، عمليات تخريب وتحطيم لواجهات عدد من المصارف، خلال احتجاجات على السياسات المالية التي يتبعها مصرف لبنان والمصارف الأخرى في البلاد، وذلك احتجاجا على التأخير الحاصل في تشكيل حكومة تلبي مطالبهم.

المصدر: RT