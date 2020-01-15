ألمانيا تحكم بالمؤبد على لاجئ سوري أعدم عناصر من الجيش السوري

حكمت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية بالسجن مدى الحياة على لاجئ سوري شارك في عمليات قتل قامت بها "جبهة النصرة" وتورط بمذبحة ارتكبت عام 2013 ضد الجيش السوري.

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وقال القضاة في مدينة شتوتغارت الألمانية، إنه من المثبت أن المدان البالغ من العمر 32 عاما، قام بقتل شخصين، إلى جانب تورطه في 17 جريمة قتل أخرى.

وكان الضحايا من عناصر الشرطة والجيش السوري، الذين أسرتهم عناصر "جبهة النصرة" أثناء استيلائها على مدينة الرقة، ثم أعدموا في مكب نفايات بالقرب من مدينة الطبقة عام 2013.

كما حكمت المحكمة الإدارية العليا في شتوتغارت بالسجن لسنوات عديدة على ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا مع الشاب المدان في الوحدة القتالية التابعة لـ"جبهة النصرة".

ووصل المدانون إلى أوروبا كلاجئين بعد تنفيذهم المجزرة، وكانوا يعيشون في مدن ألمانية مختلفة، مثل برلين ودسلدورف وغيرها.

المصدر: دويتشيه فيليه