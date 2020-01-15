 
مباشر

ألمانيا تحكم بالمؤبد على لاجئ سوري أعدم عناصر من الجيش السوري

أخبار العالم العربي

ألمانيا تحكم بالمؤبد على لاجئ سوري أعدم عناصر من الجيش السوري
Reuters RALPH ORLOWSKI
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n2p4

حكمت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية بالسجن مدى الحياة على لاجئ سوري شارك في عمليات قتل قامت بها "جبهة النصرة" وتورط بمذبحة ارتكبت عام 2013 ضد الجيش السوري.

إقرأ المزيد
ألمانيا تحاكم قياديا سوريا في
ألمانيا تحاكم قياديا سوريا في "داعش"

وقال القضاة في مدينة شتوتغارت الألمانية، إنه من المثبت أن المدان البالغ من العمر 32 عاما، قام بقتل شخصين، إلى جانب تورطه في 17 جريمة قتل أخرى.

وكان الضحايا من عناصر الشرطة والجيش السوري، الذين أسرتهم عناصر "جبهة النصرة" أثناء استيلائها على مدينة الرقة، ثم أعدموا في مكب نفايات بالقرب من مدينة الطبقة عام 2013. 

كما حكمت المحكمة الإدارية العليا في شتوتغارت بالسجن لسنوات عديدة على ثلاثة أشخاص آخرين، كانوا مع الشاب المدان في الوحدة القتالية التابعة لـ"جبهة النصرة".

ووصل المدانون إلى أوروبا كلاجئين بعد تنفيذهم المجزرة، وكانوا يعيشون في مدن ألمانية مختلفة، مثل برلين ودسلدورف وغيرها.

المصدر: دويتشيه فيليه

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا