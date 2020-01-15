أمير سعودي يتهكم على أردوغان بلسان جرير

كتب الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تغريدة بشر فيها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بطول السلامة على خلفية وعيد أردوغان له بتلقينه درسا.

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وأرفق الأمير السعودي تعليقه المتهكم، بنص مختصر لتصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد فيه حفتر بتلقينه درسا في حال واصل هجومه على العاصمة طرابلس، وتغريدة كان كتبها أردوغان عام 2015، توعد فيها الرئيس السوري بشار الأسد بدفع ثمن باهظ.

أبشر بطولِ سلامةٍ يا ( حفترُ )! pic.twitter.com/XSsM2fZ7cr — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) January 14, 2020

وكتب الأمير بن مساعد تعليقا على المنشورين المرفقين يقول: "أبشر بطولِ سلامةٍ يا ( حفترُ )!".

واستعار الأمير السعودي بذلك شطر بيت شهير لجرير هجا به خصمه الفرزدق في إحدى مبارازاتهما الشعرية بقوله: "زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع".

المصدر: RT