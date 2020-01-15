البرهان: مقر المخابرات السودانية تحت السيطرة ولن نسمح بالانقلاب على الشرعية

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أن جميع مقرات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة.

وأكد البرهان في مؤتمر صحفي، مشترك مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن "القوات المسلحة لن تسمح بأي إنقلاب على الشرعية الثورية، وأنه من العار أن تُرفع الأسلحة في وجه الشعب".

وقال البرهان إن البلاد ستتصدى لكل محاولة لإجهاض الثورة والانقلاب عليها أو زعزعة الأمن والإستقرار.

بدوره قال حمدوك إن "ما حدث فتنة قصد منها قطع الطريق على تطور هذا الشعب والانتقال إلى بناء ديمقراطية راسخة".

وأشاد حمدوك بدور "القوات المسلحة والدعم السريع لجهودها في إجهاض الفتنة"، التي شهدها السودان يوم أمس الثلاثاء وذلك بتصديهما لمجموعة من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة تمردت.

وقال إن القوات النظامية ستظل متماسكة بكل مكوناتها صفا واحدا لحماية الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ مبتغاها.

المصدر: RT + وكالات