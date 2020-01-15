مقتل جنديين وجرح 5 آخرين بهجوم لـ"داعش" على مقر عسكري في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، في وقت متأخر من الليلة الماضية، عن مقتل جنديين اثنين وجرح 5 آخرين في هجوم لتنظيم "داعش".

وذكر بيان للخلية أن "عصابات داعش الإرهابية هاجمت إحدى نقاط المقر المسيطر في الدجيل/فوج طوارئ صلاح الدين الرابع، في منطقة شيخ إبراهيم، على سور بغداد".

وأضاف أن "الهجوم أدى إلى مقتل منتسبين إثنين وجرح خمسة آخرين، بينهم ضابط".

وأفاد مصدر أمني عراقي الليلة الماضية، بوقوع اشتباكات بين عناصر من تنظيم "داعش" والقوات الأمنية العراقية في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

المصدر: RT