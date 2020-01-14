السراج يجتمع مع سفير الولايات المتحدة لدى تركيا (صورة)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، إن رئيس المجلس فايز السراج، اجتمع يوم الثلاثاء 20 يناير 2020، مع ديفيد ساترفيلد، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، واستجابة حكومة الوفاق الوطني لدعوة الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار، كخطوة للعودة إلى المسار السياسي عبر "مؤتمر برلين".

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي، للسفير الأمريكي "أهمية أن تتم العودة إلى هذا المسار، وفقا للاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن بالخصوص، ومن خلال مؤتمر وطني ليبي".

من جانبه، أكد السفير الأمريكي لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، حرص الولايات المتحدة على استمرار وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية عبر الحوار ومن خلال مسارات "مؤتمر برلين للسلام".

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى بحث الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب، وسبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.

جدير بالذكر أن موسكو استضافت، يوم الاثنين 13 يناير 2020، محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها زعيما طرفي النزاع، إلى جانب وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا.

المصدر: RT