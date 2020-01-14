مسؤول عسكري لـ"الأناضول": تقليص عدد القوات السودانية في اليمن من 5000 إلى 657 جنديا

أفاد مسؤول في الجيش السوداني، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، بأت سلطات السودان قررت تقليص عدد عناصر قواتها المسلحة المنتشرين في اليمن بشكل كبير.

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ونقلت الوكالة التركية عن متحدث باسم قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، قوله إنه تم اتخاذ قرار تقليص تعداد العسكريين السودانيين في اليمن من 5 آلاف إلى 657 شخص.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم 8 ديسمبر 2019، عن تقليص عدد عسكريي بلاده العاملين في اليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من 15 ألف إلى 5 آلاف.

وجرت هذه التطورات بعد أن أكد حمدوك عزمه على سحب جميع القوات السودانية المتواجدة في اليمن، مشددا على أن انخراط بلاده العسكري في الأزمة اليمنية إرث تركه نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، وأكد ضرورة تسوية النزاع اليمني بوسائل سياسية.

المصدر: الأناضول + وكالات