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اجتماع مصري أمريكي هام حول أزمة سد النهضة

أخبار العالم العربي

اجتماع مصري أمريكي هام حول أزمة سد النهضة
Reuters
سد النهضة
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شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري المصريان في اجتماع بوزارة الخزانة الأمريكية وبحضور رئيس البنك الدولي، لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أعقب ذلك لقاء جمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة لهم تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية، اليوم الثلاثاء، على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.

المصدر: RT

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