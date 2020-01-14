رئيس شركة غاز الشرق المصرية: حديث تركيا عن إعادة تقسيم الحدود البحرية سيعود بالنفع على مصر "كذب"

قال الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق المصرية، محمد شعيب، إن إدعاء تركيا بأن إعادة تقسيم الحدود البحرية سيعود على مصر بالنفع كذب ولا يوجد أساس له.

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وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الرائدة في مجال الغاز بالمتوسط، إلى أن "تركيا تريد تأمين احتياجاتها من الغاز، خاصة وأنها تستهلك 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذا يعنى أنها دولة غير منتجة للغاز الطبيعي".

وأضاف شعيب خلال حديث تلفزيوني أن "الغاز المتواجد في شرق المتوسط سيذهب إلى أوروبا عن طريق تركيا"، موضحا أن الاتفاقية التي تريد تركيا إبرامها "غير قابلة للتطبيق بالمرة".

وأوضح أن مصر تراعى عهودها ومواثيقها التي تبرمها مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن حقل ظهر يقع على نهاية المياه الاقتصادية المصرية طبقا للاتفاقيات الدولية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية