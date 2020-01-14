ما قصة "الضباب الإشعاعي" فوق العاصمة السورية؟

ظاهرة بالغ البعض في وصفها ليستفيق سكان دمشق على أخبار تتحدث عن "ضباب إشعاعي" وروائح غريبة في سماء العاصمة، إلا أن المديرية العامة للأرصاد الجوية تؤكد أنها ظاهرة طبيعية

المتنبئ الجوي، شادي جاويش، يقول لـ RT إن ما شهدته سماء العاصمة ظاهرة يتكرر حدوثها وتعرف باسم "الضباب الإشعاعي"، إلا أن كثافة ذلك الضباب كانت عالية خلال الليلة الماضية، لذلك كُتب عنها بتلك الطريقة.

ويوضح جاويش أن سبب تسمية "الإشعاعي" يعود إلى أن "الأرض تكتسب حرارتها من الشمس نهارا على شكل أمواج قصيرة وتبثها ليلا على شكل أمواج طويلة، وهذا الإشعاع الأرضي ميزة في الأرض إذ يحافظ على حرارتها".

ويقول إن ما جعل كثافة الضباب أعلى خلال ليلة البارحة هو أن رطوبة الأرض كانت أعلى "نتيجة المنخفضات التي حدثت خلال الفترة الماضية".

وحول وجود رائحة ترافقت مع "الضباب الإشعاعي" يؤكد جاويش إن ذلك النوع من الضباب لا يترافق مع رائحة بالضرورة، وأن مصدر الرائحة التي شعر بها البعض هو وجود معلقات في الهواء، وأن الرائحة قد تكون ناتجة عن مخلفات قمامة أو غيرها.

ونتيجة نسبة الرطوبة العالية في الجو يكون انتقال الرائحة أسرع، ومن الممكن أن تنتشر الرائحة في بعض المناطق عندما تكون الرطوبة عالية، لأن النويات منتشرة بشكل أكبر، وهي لا تأتي من فراغ، أي أن مصدرها مخلفات الأرض، والضباب يساعد في بقائها فترة أطول، إذ هو يحدث عندما تكون الرياح هادئة، كما يقول جاويش.

المصدر: RT

أسامة يونس