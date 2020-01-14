حكومة كردستان العراق لـRT: نسعى لعدم الانجراف في أي صراع بالمنطقة

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى لعدم الانجراف في أي صراع تشهده المنطقة، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل لـRT إن "حكومة إقليم كردستان تؤكد احتواء الوضع بعد سقوط صواريخ داخل أراضيها أطلقتها إيران على القواعد الأمريكية، وتدعو الطرفين إلى ضبط النفس".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تعتبر الحفاظ على أمن الإقليم ومواطنيه وحماية البعثات الدولية من الأولويات وتسعى جاهدة إلى عدم الانجراف في أي صراع في المنطقة".

وقبل أيام عقدت الرئاسات الثلاث في إقليم كردستان العراق، اجتماعا في أربيل لبحث الأوضاع بالعراق والمنطقة، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وتنفيذ الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية فجر الأربعاء الماضي استهدفت قاعدتين أمريكيتين في محافظة الأنبار بغرب العراق وفي أربيل بإقليم كردستان العراق، ردا على اغتيال قاسم سليماني.

المصدر: RT