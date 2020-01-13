"الحشد الشعبي" يجدد دعمه لقرار برلمان وحكومة العراق بشأن القوات الأمريكية

جددت هيئة "الحشد الشعبي" في العراق دعمها لموقف البرلمان والحكومة العراقيين بشأن تواجد القوات الأمريكية في العراق.

وعقدت قيادات عمليات "الحشد الشعبي" والمعاونيات والقواطع وآمرو الألوية ومديرو المديريات، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا في المقر المسيطر لنائب رئيس هيئة "الحشد" لبحث أبرز الأولويات الأمنية والعسكرية.

وأكد الاجتماع على القيام بعمليات نوعية تستهدف مضافات وعناصر "داعش" بالإضافة إلى تحصين المواقع الدفاعية وحماية الحدود من التسللات التي أخذت تنشط مؤخرا.

وشدد الاجتماع أيضا على ضرورة استمرار وتطوير آليات التدريب وتعزيز التنسيق المشترك مع القوات الأمنية، فيما تم تجديد الدعم لقرار مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق.

كما جرى التأكيد على المضي "وفق الخطط العملياتية والروح المعنوية التي أوجدها نائب رئيس الهيئة الراحل، أبو مهدي المهندس"، والحفاظ على سجل "المنجزات والانتصارات" الذي حققه "الحشد الشعبي" طيلة السنين الماضية.



المصدر: RT