رئيس السلطة القضائية في إيران: سنقاضي ترامب على جريمة اغتيال قاسم سليماني

أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، آية الله ابراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، عزم بلاده مقاضاة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على اغتيال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني.

إقرأ المزيد

وفي اجتماع مع كبار المسؤولين القضائيين، قال رئيسي إن اغتيال سليماني الذي قتل بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 يناير، "انتهاك لجميع القوانين".

وأضاف: "إذا كانت أمريكا تدعي أنها دولة قوية لكنها تنتهك القوانين بشكل سافر، وترتكب هذه الجريمة البشعة، لذلك إذا غضضنا النظر عن هذه الجريمة، فلا يمكن ملاحقة الانتهاكات الأخرى".

وأوضح رئيسي قائلا: "ستتم متابعة هذه القضية في لجنة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الخارجية وباقي المؤسسات، ويجب مقاضاة الرئيس الأمريكي باعتباره المتهم الأول وملاحقته قضائيا". وأشار إلى أن مقاضاة ترامب ستتم "سواء خلال فترة ولايته أو غير ذلك.. ويجب محاكمته دوليا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت سابقا أن عملية "تصفية" سليماني نفذت بأوامر مباشرة من الرئيس ترامب. من جانبه، أوضح ترامب أنه اتخذ هذا القرار قائلا إن سليماني، كان مسؤولا عن مقتل أعداد كبيرة من المتظاهرين في إيران، وكذلك عن "مقتل أو جرح آلاف الأمريكيين".

وكانت الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني، الذي ترأس قاسم سليماني "فيلق القدس" فيه، والمسؤول عن عمليات عسكرية خارج حدود إيران، في "قائمة الإرهاب".

المصدر: فارس