الوليد بن طلال ينشر فيديو يجمعه مع سلطان عمان الراحل وخليفته

نعى رجل الأعمال السعودي المشهور، الأمير الوليد بن طلال، سلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد آل سعيد، ناشرا مقطع فيديو يوثقه معه وخليفته، السلطان هيثم بن طارق.

وقال الملياردير السعودي، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأخي السلطان هيثم آل سعيد حفظه الله ولعموم الشعب العماني الشقيق في وفاة السلطان قابوس رحمه الله".

وتابع بن طلال: "وأبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد قيادة سلطنة عمان الغالية علينا. ونتمنى النجاح والازدهار لبلدنا الثاني سلطنة عمان".

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وتوفي السلطان قابوس مساء 10 يناير، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد أن حكم سلطنة عمان منذ العام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأفاد التلفزيون الرسمي العماني، صباح 11 يناير، بتنصيب ابن عم السلطان الراحل، هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا جديدا لعمان، وفقا لوصية سلفه.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، عن مغادرة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطنة عمان، بعد أن أصدر أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.

المصدر: RT + وكالات