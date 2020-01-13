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وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي يهدد نصر الله بالتصفية

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وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي يهدد نصر الله بالتصفية
Reuters
وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو
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هدد وزير الخارجية والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "النزول في المخبأ" لن ينقذه من التصفية حال مهاجمته إسرائيل.

وقال كاتس، في تغردية نشرها فجر الاثنين: "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل. مع تفاقم محنته، تزداد غطرسته".

وأضاف كاتس: "فهو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر بسبب تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. إذا تحدى إسرائيل - فلن يساعده ذلك أيضا".

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ووجه الأمين العام لـ"حزب الله"، في كلمة ألقاها الأحد الماضي لإحياء ذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، تهديدات جديدة لإسرائيل، معتبرا أن الضربات الصاروخية التي وجهتها إيران إلى أهداف أمريكي في العراق تمثل "رسالة قوية للكيان الصهيوني الذي كان يعتقد أنه يمكنه اللعب مع إيران".

وشدد نصر الله على أن إسرائيل، التي وصفها "بأداة في يد الولايات المتحدة"، يجب أن تأخذ التهديدات الإيرانية "على محمل الجد"، فيما دعا كل الحلفاء إلى بدء التحرك ضد القوات الأمريكية، قائلا: "أعتقد أنه على محور المقاومة أن يبدأ العمل".

المصدر: RT

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