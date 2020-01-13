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شرطة دمشق تنفي انتحار شاب بسبب الفقر وسط العاصمة

أخبار العالم العربي

شرطة دمشق تنفي انتحار شاب بسبب الفقر وسط العاصمة
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نفت قيادة شرطة دمشق خبرا تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة انتحار شاب بالقفز عن جسر الرئيس بسبب عجزه عن تأمين احتياجات لأطفاله من تدفئة وغذاء.

ونقلت إذاعة "شام إف إم" المحلية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن الخبر غير صحيح.

وكانت صفحات على مواقع التواصل نشرت ما قالت إنها رسالة كتبها شاب قبل أن يقدم على الانتحار بالقفز عن جسر الرئيس وسط العاصمة السورية دمشق، وطلب في الرسالة المزعومة من الناس الاهتمام بأطفاله الستة كما ذكر أسماءهم على ورقة تم تداولها.

ويظهر من الصورة المتداولة أن ثمة عدم انسجام بين الخط المكتوب والورقة التي تعرضت للدعك بينما بقي الخط سليما واضحا، ما دعا البعض إلى الإشارة إلى أن "الرسالة" كتبت عبر أحد برامج معالجة الصور.

المصدر: RT

أسامة يونس

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