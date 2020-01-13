رئيس وزراء سوريا: ينبغي في الوقت الراهن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران

قال رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، إن الإرهاب في سوريا على وشك الانتهاء بفضل مقاومة الحكومة والجيش والشعب وبدعم من الدول الصديقة، مثمنا الدعم الإيراني لسوريا في محاربة الإرهاب.

وأكد خميس خلال لقائه اسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين: "ينبغي في الوقت الراهن تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق من خلال تطوير التعاون التجاري والاقتصادي".

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كما كشف خميس خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين عن منح الرئيس السوري بشار الأسد وسام الشرف لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، مشيدا بشجاعة سليماني وتضحياته، وقال: "هدف الشهيد قاسم سليماني كان الدفاع عن الشعوب المظلومة في مواجهة الاعتداءات الأمريكية والصهيونية ونظام الهيمنة".

وقدم خميس التعازي للمسؤولين الإيرانيين باغتيال قاسم سليماني وبضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

ويزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، العاصمة الإيرانية طهران، ليبحث مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية​​​.

المصدر: وكالات