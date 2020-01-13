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لأول مرة.. الجيش المصري يعرض مقاتلات "ميغ-29" الروسية (صور)

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. الجيش المصري يعرض مقاتلات
Sputnik
مقاتلات ميغ-29
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عرض الجيش المصري لأول مرة قدرات مقاتلات "ميغ-29" الروسية، خلال فيديو نشره المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية خلال المناورة "قادر-2020".

لأول مرة.. الجيش المصري يعرض مقاتلات
RT
مقاتلة ميغ - 29
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وظهرت مقاتلتان من طراز "ميغ-29" الحديثة خلال الفيديو، حيث قامتا بمناورة في السماء خلال التدريبات العسكرية.

لأول مرة.. الجيش المصري يعرض مقاتلات
RT
ميغ - 29

وطائرة "ميغ-29" الروسية الصنع هي من الجيل الرابع صممت في زمن الاتحاد السوفيتي ومخصصة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك لإصابة الأهداف البرية.

المصدر: RT

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