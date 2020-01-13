شمخاني: اغتيال سليماني سيعزز قوة جبهة المقاومة أكثر في المنطقة

قال علي شمخاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني خلال لقائه رئيس الوزراء السوري عماد خميس، إن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيؤدي إلى "تعزيز قوة جبهة المقاومة أكثر" في المنطقة.

وأضاف شمخاني في تصريحات صحفية: "من أجل إعادة الأمن إلى المنطقة ينبغي أن يكون خروج القوات الأمريكية منها على سلم الأولويات .. الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد أثبت أن إيران لن تدخر جهدا في الحفاظ على أمنها ومصالحها القومية .. اغتيال قاسم سليماني سيجعل جبهة المقاومة أكثر عزما في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".

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وأكد شمخاني على أن طرد القوات الأمريكية من المنطقة سيتحقق في ظل وحدة شعوب ودول المنطقة، منوها بأنه "لن يتحقق الأمن والاستقرار في غرب آسيا طالما تواصل حضور القوات الأمريكية الإرهابية فيها".

وندد شمخاني بـ"الغارات العمياء التي تنفذها إسرائيل بدعم من أمريكا على مواقع المقاومة في سوريا".

ويزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، العاصمة الإيرانية طهران، ليبحث مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية​​​.

المصدر: RT