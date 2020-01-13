سفير العراق لدى طهران: نقر بحق إيران في الرد ولكن ليس على أراضينا

أكد السفير العراقي لدى طهران، سعد جواد قنديل، أن بغداد تقر بحق إيران في الرد على اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بغارة أمريكية في بغداد، ولكن ليس على الأراضي العراقية​​​.

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وأضاف قنديل، في حوار مع وكالة "سبوتنيك": "نقر في حق إيران في الرد على جريمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني.. ولكن في نفس الوقت لا نريد أن يكون هذا الرد على الأراضي العراقية، لأننا لا نريد أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وتابع قنديل: "إبلاغ طهران لبغداد بالضربة الصاروخية على قواعد في العراق، لا يبرر خرق السيادة العراقية".

وأردف قائلا: "لم يكن هناك متسع من الوقت (لإبلاغ التحالف بالضربة الإيرانية) لأن طهران أبلغتنا إما قبل الضربات بفترة قصيرة جدا، أو أثناء الضربات، ولم يكن هناك متسع من الوقت".

ولفت قنديل إلى أن طهران لم تقدم ردا حتى الآن على الاحتجاج الذي تقدمت به بغداد رسميا للسفير الإيراني في العراق، وقال: "استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وأبلغناه بضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع وعدم اتخاذ الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين الأمريكي والإيراني .. حتى الآن لم يصلنا رد رسمي من قبل السلطات الإيرانية بهذا الموضوع".

من جانب آخر أكد قنديل، أن الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلاده لم تندد بالدور الإيراني في العراق، مشددا على رفضه أن تنسب الشعارات الرافضة لطهران لمحتجين​​​، وعبر عن اعتقاده بأن "الاحتجاجات في العراق لم تندد بالدور الإيراني، وهذه العبارة نحن نرفضها، صحيح هناك شعارات رفعت ضد إيران في الاحتجاجات، ولكن لا نقبل بأن تنسب هذه الشعارات للمحتجين".

وأضاف قنديل: "لا يمكن أن نصف الدور الإيراني في العراق، في عمومه، بأنه إيجابي أو سلبي، نحن نقيم المواقف، ونقول هذا الموقف من طرف إيران سلبي، وهذا الموقف إيجابي".

المصدر: سبوتنيك