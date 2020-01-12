بومبيو "غاضب" بسبب قصف قاعدة بلد الجوية في العراق

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن غضبه لتعرض قاعدة بلد الجوية في العراق، اليوم الأحد، لقصف صاروخي، داعيا الحكومة العراقية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم.

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وكتب بومبيو على تويتر: "غاضبون من التقارير التي تشير إلى وقوع هجوم صاروخي جديد على القاعدة الجوية العراقية​​​. أصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى وأدعو حكومة العراق إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي".

وأكد بومبيو على ضرورة وقف ما وصفه بانتهاك السيادة العراقية من قبل الجماعات المسلحة.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، والتي يستخدمها العسكريون الأمريكيون في العراق، لقصف بصواريخ "الكاتيوشا"، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.

ويعد هذا القصف الثاني من نوعه الذي تتعرض له القاعدة بعد سقوط صاروخ قربها، يوم الخميس الماضي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، بأن قاعدة بلد‬ تعرضت لقصف بثمانية صواريخ "كاتيوشا".

وأشار البنتاغون لاحقا إلى أن الحادث لم يخلف وقوع إصابات بين العسكريين الأمريكيين.

المصدر: سبوتنيك