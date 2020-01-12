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مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنغادر العراق وفقا لاتفاقنا معه

أخبار العالم العربي

مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنغادر العراق وفقا لاتفاقنا معه
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أكد مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من العراق وفقا لنظام وتوقيت حدده الاتفاق مع وبغداد حول الوجود العسكري لبلاده في الأراضي العراقية.

وقال أوبراين، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نشرت اليوم الأحد، تعليقا على مستقبل وجود الولايات المتحدة العسكري في العراق: "ما يتعين علينا فعله هو المغادرة وفقا لاتفاقنا وبطريقة يتم فيها القضاء على داعش تماما".

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: "لقد اعتنينا بالخلافة، ونعمل بجدية الآن للتخلص من بقايا داعش".

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