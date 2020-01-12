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بوتين يقترح على الأسد دعوة ترامب إلى دمشق.. ماذا كان رد الرئيس السوري؟

أخبار العالم العربي

بوتين يقترح على الأسد دعوة ترامب إلى دمشق.. ماذا كان رد الرئيس السوري؟
Sputnik Алексей Никольский
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره السوري، بشار الأسد (دمشق، 7 يناير).
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اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا، على رئيسها، بشار الأسد، أن يدعو إلى دمشق سيد البيت الأبيض، دونالد ترامب.

ونشرت قناة "روسيا-1"، اليوم الأحد، مقتطفات من حديث بين بوتين والأسد خلال زيارتهما إلى الكنيسة المريمية الأرثوذوكسية في العاصمة السورية، حيث تحدثا عن بولس الرسول، الذي يعتبر أنه اعتنق المسيحية عند بوابة دمشق.

وتقول رواية العهد الجديد إن بولس أصيب بالعمى وهو في الطريق إلى دمشق بسبب "نور من السماء"، وعندئذ ظهر له المسيح، ووجهه بالذهاب عبر مسار قويم إلى بيت أسقف لكي يعود إليه البصر.

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وخلال بحثهما هذه الأسطورة المسيحية، قال الأسد ممازحا: "إذا سلك ترامب هذا الطريق سيكون كل شيء معه أيضا على ما يرام".

من جانبه، اعتبر بوتين أن ترامب "سيقوّم سلوكه" حال فعل ذلك، متوجها إلى الأسد بمقترح: "ادعه، هو سيأتي".

ورد الأسد على هذا المقترح بالإعراب عن استعداده لدعوة ترامب إلى دمشق، ليقول بوتين: "سأنقل إليه هذا الكلام".

ووصل الرئيس الروسي إلى سوريا، يوم الثلاثاء الماضي، وزار مقر قيادة القوات الروسية حيث أجرى محادثات ثنائية مع الرئيس السوري، كما قام بجولة معه إلى الكنيسة المريمية والجامع الأموي في دمشق.

المصدر: نوفوستي

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