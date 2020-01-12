 
مباشر
عاجل
نصر الله: كان سليماني حاضرا بشكل شخصي خلال الحرب على "داعش" في سوريا ولبنان

اجتماع مغلق بين أردوغان والسراج في اسطنبول

أخبار العالم العربي

اجتماع مغلق بين أردوغان والسراج في اسطنبول
RT / tccb.gov.tr
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n22k

ذكرت وكالة الأناضول التركية، مساء اليوم الأحد، أن لقاء بدأ بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في مدينة اسطنبول.

ويجري اللقاء المغلق بين أردوغان والسراج حاليا، في قصر دولما بهتشة.

ولم يصدر حتى الآن بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء بين أردوغان وضيفه الليبي.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عرض السيارة التي اغتيل فيها مغني الراب الشهير توباك شاكور للبيع