اجتماع مغلق بين أردوغان والسراج في اسطنبول

ذكرت وكالة الأناضول التركية، مساء اليوم الأحد، أن لقاء بدأ بين الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في مدينة اسطنبول.

ويجري اللقاء المغلق بين أردوغان والسراج حاليا، في قصر دولما بهتشة.

ولم يصدر حتى الآن بيان من الرئاسة التركية حول فحوى اللقاء بين أردوغان وضيفه الليبي.

المصدر: الأناضول