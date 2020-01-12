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سلطان عمان الجديد يستقبل أول المعزين بوفاة قابوس بن سعيد

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استقبل سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، لتقديم واجب العزاء بوفاة السلطان قابوس ولقاء السلطان الجديد.

وذكر بيان الخارجية الإيرانية: "وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط ممثلا عن الشعب والحكومة في إيران للمشاركة في مراسم تأبين السلطان قابوس بن سعيد ولقاء السلطان الجديد هيثم بن طارق".

سلطان عمان الجديد يستقبل أول المعزين بوفاة قابوس بن سعيد

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وأضاف البيان، "قدم ظريف تعازي إيران إلى سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس، وبارك تعيين السلطان الجديد، معربا عن استعداد الجمهورية الإسلامية لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين".

من جهته ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد استقبل اليوم الأحد بقصر العلم العامر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

المصدر: وكالات

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