بن جاسم يشيد بالانتقال السلس للسلطة في سلطنة عمان

نعى رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، السلطان قابوس، الذي وافته المنية مساء الجمعة، كما أشاد بالانتقال السلس للسلطة في عمان إلى هيثم بن طارق آل سعيد، ابن عم السلطان قابوس.

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وكتب بن جاسم في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "رحم الله جلالة السلطان قابوس، لقد عرفته عن قرب لسنوات طويلة، واستفدت من حكمته وكيفية تعامله مع القضايا الصعبة، فهو لا يتغير في الأساسيات التي تحكم سياسته، فهو حازم وحكيم في نفس الوقت، فالثبات والرصانة هي جزء مهم من شخصيته".

وعن السلطان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد، قال رئيس وزراء قطر السابق: "أتمنى لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور الذي عرفته وتعاملت معه كل التوفيق والنجاح فنعم الخلف لنعم سلف. وأود أن أشيد بالانتقال السلس للسلطة وهذا يدل على حرصهم على استقرار الوطن، وأن سلامة الوطن واستقراره تأتي في مقدمة أولويات العائلة الحاكمة والشعب العماني الشقيق".

رحم الله جلالة السلطان قابوس لقد عرفته عن قرب لسنوات طويلة واستفدت من حكمته وكيفية تعامله مع القضايا الصعبة فهو لا يتغير في الأساسيات التي تحكم سياسته فهو حازم وحكيم في نفس الوقت. فالثبات والرصانة هي جزء مهم من شخصيته ، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 11 января 2020 г.

كما أتمنى لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور الذي عرفته وتعاملت معه كل التوفيق والنجاح فنعم الخلف لنعم سلف. وأود ان اشيد بالانتقال السلس للسلطة وهذا يدل على حرصهم على استقرار الوطن وان سلامة الوطن واستقراره تأتي في مقدمة أولويات العائلة الحاكمة والشعب العماني الشقيق — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) 11 января 2020 г.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، صباح أمس السبت، وفاة السلطان قابوس، كما أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، يوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

المصدر: وكالات