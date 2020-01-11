مصدر عسكري لـ RT: الفصائل المسلحة تستهدف محيط مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري بقذائف صاروخية

قال مصدر عسكري لـ RT، اليوم الأحد، إن الفصائل المسلحة استهدفت محيط مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري بقذائف صاروخية.

وأقدمت فصائل تدعمها تركيا على استهداف نقاط تمركز القوات السورية، في محيط مطار النيرب العسكري بريف حلب الشرقي، بعدة صواريخ من نوع "غراد".

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الهدنة الروسية التركية قبل يومين في اسطنبول.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 9 يناير، عن بدء عمل نظام لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع تركيا اعتبارا من الساعة 14:00 من يوم الخميس.

ويأتي الإعلان عن نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب بعد أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان مشترك، ضرورة تطبيق الاتفاقات بين الطرفين حول سوريا وسعيهما إلى مكافحة الإرهاب والتصدي للانفصاليين والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

المصدر: RT