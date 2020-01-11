شاهد لحظة فتح وصية سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد

نشر التلفزيون الرسمي في سلطنة عُمان، اليوم السبت، بثا مباشرا وثق لحظة فتح وصية سلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد.

وأعلنت سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس عمان، خلفا للسلطان الراحل.

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، وحكم السلطنة منذ توليه السلطة عام 1970، خلفا لأبيه.

هذا، ونشر مجلس الدفاع صورا من الاجتماع موضحا في بيانه: "يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فقد تسلم مجلس الدفاع اليوم ردا كريما من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس انعقد وقرر عرفانا وامتنانا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته إيمانا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه".

#مجلس_الدفاع يصدر صباح اليوم بيانا فيما يلي نصه:/ يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم pic.twitter.com/cc3Yn4WALh — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) 11 января 2020 г.

مراسيم تنصيب صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه. https://t.co/RWJQi4vrUt — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) 11 января 2020 г.

المصدر: RT + وكالات