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سليل العائلة المالكة في العراق يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أعلن راعي الحركة الملكية وسليل العائلة المالكة في العراق، علي بن الحسين، اليوم السبت، ترشحه لرئاسة الحكومة الانتقالية في العراق، فيما تعهد بتلبية مطالب المتظاهرين.


وقال في مقطع فيديو بثه لوسائل الإعلام: "تماشيا مع مطالب المتظاهرين الشبان وإكراما للذين قدموا دماءهم قرابين لاستعادة الوطن وكرامتهم المهدورة وما اشترطوه من مواصفات محددة وما طرحته المرجعية الرشيدة وما أكدته من ضرورة اختيار شخصية غير جدلية، ونزولا لرغبة الكثيرين، أضع اسمي بين يديكم كمرشح لرئاسة الوزراء".

وأضاف: "لي الشرف أن أعاهد الشعب والشباب بتلبية المطالب التي حددوها ولن ندخر جهدا في سبيل تنفيذ مطالب المتظاهرين والسير بالبلد إلى بر الأمان".


المصدر: RT

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