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حكومة الوفاق الليبية تنفي إغلاق ميناءي مصراتة والخمس

أخبار العالم العربي

حكومة الوفاق الليبية تنفي إغلاق ميناءي مصراتة والخمس
Reuters
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نفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا ما ورد من أنباء عن إغلاقها منائي مصراتة والخمس كمناطق عمليات عسكرية في إطار التصدي لتقدم قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وذكر المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لوزارة المواصلات في الحكومة تعد الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية، لافتا إلى أن هذه المصلحة لم تصدر أي تعليمات بإغلاقهما.

وأكد المجلس الرئاسي أن ميناءي مصراتة والخمس يواصلان عملهما بصورة طبيعية وتحت متابعة كافة الجهات الدولية المختصة، مشيرا إلى أن غرفة الملاحة البحرية الليبية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعميم ما يخص موانئ البلاد من المعلومات على كافة الوكلاء وشركات التوكيلات البحرية وكافة الأعضاء المنتسبين لها.

وشدد المجلس على تحمله المسؤولية الكاملة عن حماية ميناءي مصراتة والخمس من أي تهديدات أو مخالفات للأوامر المذكورة، مضيفا أن حكومة الوفاق اتخذت كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ سلامة عملهما.

المصدر: RT

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