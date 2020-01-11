مطار دبي الدولي يلغي ويؤجل رحلات بعد سقوط أمطار غزيرة

أعلن مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم استقبالا للمسافرين، إلغاء أو تحويل أو تأجيل رحلات، اليوم السبت، بسبب سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات.

وقالت مؤسسة مطارات دبي على حسابها في "تويتر": "من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال".

وظهرت المياه وقد غمرت جزءا من ممرات مطار دبي الدولي في مقطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعمل من مطار دبي الدولي شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي.

يستمر تأثير الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد صباح اليوم على عمليات مطار دبي الدولي. لذلك من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم. بالاضافة الى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها الى مطار دبي ورلد سنترال. — Dubai Airports (@DubaiAirports) 11 января 2020 г.

Heavy rainfall has caused disruptions to several flights departing from or arriving at @DXB today. Customers are requested to check their flight status on https://t.co/CE4AwEsjj5 for the latest information regarding their flights. We apologize for any inconvenience caused. — Emirates Airline (@emirates) 11 января 2020 г.

مطار #دبي يغرق بالسيول بعد أمطار ٍغزيرة في الإمارة خلال فترة ٍ قصيرة ...ملاحظة: ما حدا سأل وينيّة الدولة متل عنّا!!! pic.twitter.com/GtBX6zdEuc — Yazbek Wehbe (@YazbekWehbe) 11 января 2020 г.

المصدر: وكالات