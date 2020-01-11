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ظريف يعزي سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس

أخبار العالم العربي

ظريف يعزي سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والسلطان الراحل قابوس بن سعيد
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عزى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية، مساء الجمعة، عن عمر 79 عاما.

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وقال ظريف في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت: "إن رحیل جلالة السلطان قابوس بن سعید، رحمه الله، خسارة للمنطقة، لکن الأمل معقود على الحکماء مثله".

وأضاف: "ونحن إذ نعزي جارتنا العزیزة عُمان بهذا المصاب، نهنئ اختیارها صاحب الجلالة، هیثم بن طارق، سلطانا لها، آملین أن تتنامی علاقاتنا مع سلطنته، کما عهدناه سابقا، والمستقبل یستلهم من الماضي".

وبقيت العلاقات الدبلوماسية ودية بين سلطنة عمان وإيران، في عهد السلطان قابوس، بالرغم من مضاعفات الأزمة الخليجية. وتعهد هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الجديد، اليوم السبت، بمواصلة السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.

المصدر: RT

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