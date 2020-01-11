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واشنطن تُدين اغتيال صحفيين عراقيين وتصفه بـ"الجبان"

أخبار العالم العربي

واشنطن تُدين اغتيال صحفيين عراقيين وتصفه بـ
Reuters
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قالت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم السبت، إنها تُدين بشدة الاغتيال المؤسف والجبان لمراسل قناة دجلة الفضائية، أحمد عبد الصمد، والمصور، صفاء غالي، في البصرة الليلة الماضية.

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وذكرت في بيان صحفي أن "اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب الكوادر الإعلامية ونشطاء وسائل التواصل الإجتماعي المؤيدين للإصلاح في العراق من قبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن يستمر دون عقاب".

وأضافت أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحفيين وضمان قدرة الناشطين المسالمين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية من دون خشية الانتقام، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالعثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

وأشارت السفارة إلى أن "حرية التعبير تعد بمثابة حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن احترام هذه الحقوق والتمسك بها هو أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها".

وقتل مساء أمس الجمعة في محافظة البصرة العراقية، مراسل قناة دجلة المحلية، أحمد عبد الصمد، وزميله المصور، صفاء غالي، على يد مسلحين مجهولين.

وشهد الشارع العراقي العديد من الاغتيالات التي طالت نشطاء في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تجري فيها احتجاجات شعبية متواصلة منذ عدة أشهر.

المصدر: RT

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