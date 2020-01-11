عبد المهدي: هناك أساس جيد لحل المشاكل مع إقليم كردستان العراق

قال رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، خلال زيارة لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إن "هُناك أساسا جيدا لحل المشاكل مع حكومة إقليم كردستان".

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وذكر بيان لحكومة الإقليم أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقبل، اليوم السبت رئيس الحكومة الاتحادية، عادل عبد المهدي، الذي وصل الى أربيل صباح اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع ضم عددا من الوزراء والمسؤولين".

وأضاف: "جرى خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبين تسليط الضوء على آخر المستجدات في العراق والمنطقة والعلاقات بينهما".

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله: "هناك أساس جيد للتفاهم ولحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وثمة فرصة لحل المشاكل كافة وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعا".

وبحسب البيان، فقد شدد رئيس حكومة الإقليم على "ضرورة حسم جميع المشاكل العالقة بين حكومته والحكومة الاتحادية عبر تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".

وأضاف أن "تنفيذ ذلك يحتاج إلى قرار وإرادة حازمة وجدية ليتم البت في جميع القضايا الخلافية"، مبينا أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا جديا على العراق، ولا بد من زيادة التنسيق بين الجانبين بمساعدة التحالف الدولي".

ووفقا للبيان، فإن الجانبين "أكدا أهمية النأي بالعراق عن الصراعات الخارجية، كما تم التشديد على ضرورة أن تكون للبلاد علاقات متوازنة مع الجميع".



المصدر: RT