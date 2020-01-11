 
مباشر

الأسد يبعث برقية تعزية بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد

أخبار العالم العربي

الأسد يبعث برقية تعزية بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1w1
إقرأ المزيد
قادة الدول العربية يعزون سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس
قادة الدول العربية يعزون سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس

في برقية تعزية للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان سلطنة عمان، بوفاة السلطان قابوس.. الرئيس الأسد:

- باسمي وباسم الشعب العربي السوري أتقدم إليكم، ومن خلالكم، إلى أفراد عائلتكم وإلى عموم الشعب العماني الشقيق بأحر التعازي القلبية لهذا الفقد الجلل، سائلا الله عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان.

- لقد قاد الفقيد الراحل سلطنة عمان في مسيرة نهوضها وازدهارها، وتمكن بكثير من الحكمة والحنكة من خلق موقع متميز لها بين الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، ونحن على أتم الثقة بقدرتكم على متابعة هذه المسيرة ومواصلة العمل للحفاظ على مكانة بلدكم ولتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لما فيه خير ومصلحة شعبكم الشقيق.

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أم الشاب السوري القتيل في منزل نانسي عجرم : لهذه الدرجة الدم السوري رخيص؟