"طيران الخليج" البحرينية تعلن تغير مسار رحلاتها لتجنب أجواء إيران

أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية عن تغيير مسار بعض رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الشركة قوله، إن هذا الإجراء احترازي من أجل السلامة.

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وأضاف المتحدث أن الشركة "تواصل مراقبة الموقف عن كثب. أولويتنا القصوى هي سلامة ركابنا وطواقمنا".

وفي وقت سابق، أعلنت عدة شركات للخطوط الجوية عن وقف الرحلات إلى إيران أو تغيير مسار رحلاتها بعد تحطم طائرة "بوينغ" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، يوم 8 يناير الجاري.

ولا تزال أسباب تحطم الطائرة مجهولة، ومن بين الاحتمالات التي يجري الحديث عنها، إسقاطها بصاروخ إيراني، بينما تنفي إيران هذا الاحتمال.

المصدر: رويترز