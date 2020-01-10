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إياد علاوي يستقيل من عضويته في مجلس النواب العراقي

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إياد علاوي يستقيل من عضويته في مجلس النواب العراقي
Reuters RSP//CVI
رئيس الوزراء العراقي الأسبق، النائب في البرلمان الحالي، إياد علاوي
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أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق والنائب في البرلمان، إياد علاوي، اليوم الجمعة، استقالته من عضوية مجلس النواب.

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وذكر مكتب علاوي في بيان صحفي: "أعلن زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي استقالته من عضوية مجلس النواب".

وأضاف أن "سبب الاستقالة يعود لفشل المجلس في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

ويأتي قرار علاوي مع تجدد المظاهرات في البلاد، حيث احتج عشرات الآلاف في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، في تظاهرة دعوا لها قبل أيام تحت شعار "المليونية".


المصدر: RT

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