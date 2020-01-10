بومبيو: سنستمر في الحوار مع العراق حول هيكلية تواجدنا العسكري

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار مع العراق حول "الهيكلية المناسبة" للتواجد العسكري الأمريكي في البلاد.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة، تعليقا على بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الذي صدر عقب المكالمة الهاتفية بينه وبين بومبيو، والذي جاء فيه أن عبد المهدي طلب إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأمريكية، إنه "لم يتم نقل الحديث بشكل صحيح".

وتابع قائلا: "يسرنا أن نستمر في الحوار مع العراقيين حول الهيكلية المناسبة" للتواجد العسكري الأمريكي، مؤكدا أن واشنطن تعتزم "المضي قدما بهذه المهمة".

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وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبان، وناقش معه "الأعمال العدائية المستمرة والمزعزعة للاستقرار من قبل النظام الإيراني، والخطوات للتصدي لها، وخاصة إمكانية تعزيز قوة الناتو في العراق وتقاسم الأعباء بشكل مناسب".

من جهته، صرح ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، بأن الولايات المتحدة هي "رأس الحربة" في قتال تنظيم "داعش" وبأنه سيكون من الصعب أن يتمركز التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم في العراق دون وجود أمريكي.

وكانت الخارجية الأمريكي قد أعلنت في بيان لها، اليوم الجمعة، أن أي وفد أمريكي يزور العراق لن يناقش سحب القوات الأمريكية.

المصدر: RT، وكالات