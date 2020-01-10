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العراق.. اغتيال صحفيين في البصرة

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في العراق، مصطفى سعدون، اليوم الجمعة، بأن صحفيين اثنين اغتيلا في محافظة البصرة، عرفا بنشاطهما في تغطية الاحتجاجات.

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اغتيال ناشط في الاحتجاجات شمالي بغداد
اغتيال ناشط في الاحتجاجات شمالي بغداد

وذكر مراسلنا أن "مراسل قناة دجلة المحلية أحمد عبد الصمد اغتيل مساء اليوم في المحافظة، فيما لحق به زميله المصور صفاء غالي بعد نقله للمشفى".

وأضاف أن "أحمد عبد الصمد أحد أبرز الصحفيين الذين ينقلون أخبار الاحتجاجات في المحافظة والواقع الخدمي فيها، ويقوم ببث مقاطع فيديو بهاتفه عن حال المحافظة".

وشهد الشارع العراقي العديد من الاغتيالات التي طالت نشطاء في العاصمة بغداد، ومحافظات أخرى عرفت احتجاجات شعبية متواصلة منذ عدة أشهر.

المصدر: RT

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