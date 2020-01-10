سلامة: نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يوم الجمعة، أن هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا، مؤكدا إصراره على تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن حظر هذه الأسلحة.

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وقال سلامة قبيل اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة تطورات الأوضاع في إيران والعراق والمنطقة: "نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار ونؤيد الدعوات إلى الأطراف الليبية للحوار"​​​.

وأضاف سلامة أن "هناك قرارا من مجلس الأمن خاصا بحظر الأسلحة، وهو القرار الذي تم انتهاكه من قبل دول كثيرة، ونحن مصرون على تطبيقه حرفيا".

وشدد المبعوث الأممي على أن "مفتاح حل الأزمة في ليبيا موجود في أيدي الليبيين أنفسهم".

المصدر: سبوتنيك