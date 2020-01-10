الخارجية البريطانية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

قالت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران بعد المعلومات التي ترجح أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت يوم الأربعاء ربما أسقطت بصاروخ إيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "نظرا لمجموعة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض-جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

وتابع قائلا "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".

وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "ننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها".

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يذكر أن طائرة بوينغ 737-800 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية كانت متجهة من طهران إلى كييف، قد تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار طهران صباح الأربعاء. ولقي جميع الركاب الـ176 مصرعهم، وهم من إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان وتسعة من أفراد الطاقم.

وقالت وسائل الإعلام الغربية أن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني، وان الحادث وقع بعد إطلاق طهران لعدة صواريخ باليستية استهدفت بهما قاعدتين أمريكيتين في العراق، في حين نفت الحكومة الإيرانية هذه الفرضية وقال الإعلام الرسمي الإيراني إن حريقا في محرك الطائرة الأوكرانية أدى إلى سقوطها بعد 5 دقائق من إقلاعها.

المصدر: وكالات