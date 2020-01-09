 
مباشر

بومبيو يدين الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع عبد المهدي

أخبار العالم العربي

بومبيو يدين الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع عبد المهدي
Reuters POOL
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1kw

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دان الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أن بومبيو أكد خلال اتصاله مع عبد المهدي إدانة واشنطن لإطلاق إيران للصواريخ الباليستية على موقعين داخل العراق، يحتضنان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمحاربة "داعش".

إقرأ المزيد
الخارجية العراقية تبلغ السفارة الإيرانية رفضها قصف مقرات عسكرية على أرض عراقية وتعده خرقا للسيادة
الخارجية العراقية تبلغ السفارة الإيرانية رفضها قصف مقرات عسكرية على أرض عراقية وتعده خرقا للسيادة

وأضاف البيان أن بومبيو شدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما هو ضروري "لحماية الأمريكيين والعراقيين والدفاع عن المصالح المشتركة" للبلدين.

يذكر أن الخارجية العراقية استدعت السفير الإيراني في بغداد، اليوم الخميس، وأبلغته رفضها القصف الإيراني على مقرات عسكرية على الأراضي العراقية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علاقة مثيرة بين صدام حسين والقاعدة العسكرية التي قصفتها إيران في العراق