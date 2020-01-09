أمير قطر يبحث مع جونسون سبل إحلال الاستقرار في المنطقة

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بحث معه فيه الوضع في المنطقة وسبل إحلال الاستقرار فيها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية قطرية أنه تم خلال الاتصال "استعراض أبرز المستجدات في المنطقة، بعد الأوضاع الأخيرة في العراق، والسبل الكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار فيها".

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وجرى خلال الاتصال أيضا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بعد اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في العراق بغارة أمريكية، والقصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق، ردا على ذلك.

المصدر: وكالات