الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر ترفض عرض شركة أمريكية مشهورة لفيلم مسيء للمسيح

رفض المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القس بولس حليم، عرض شركة "نتفليكس" الأمريكية فيلما مسيئا للمسيح يصوره مثلي الجنس.

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وقال حليم لصحيفة "الدستور" المصرية، إن الكنيسة ترفض رفضا قاطعا مثل هذه الأفلام... وإن كان صانعو العمل ينادون بأن هذا ينضوي تحت حرية التعبير"، مشددا على أن "حرية التعبير لا تأتي على حساب احترام المعتقدات وليست بتزييف الواقع وتشويه التاريخ".

وتابع: "المسيح رسالته على الأرض غيرت وجه البشرية كلها وأجمع الكل على مر العصور، بأنه لا يوجد مثيل له في سلطانه في التعليم، فما زالت تعاليمه ذخيرة حية تنهل منها البشرية حتى يومنا هذا".

وأضاف حليم: "ما زالت العظة على الجبل يتغنى بها الجميع أيا كانت ديانتهم، فالمسيح الذي أعاد للإنسان إنسانيته أتعجب، الآن، أن يتخلوا عنها ويعرضوا فيلما بهذا السخف".

واختتم المتحدث قائلا: "لا فيلم ولا مئات الأفلام تؤثر في نظرة البشرية للمسيح، سيغيب هؤلاء وينساهم التاريخ، لكن تشرق الشمس كل يوم تعلن الحق، فهو الطريق والحق والحياة وكل من هو بعيد عنه يسكن في الظلمة، فشمس تعاليمه لن تغيب والتاريخ شاهد على ذلك".

المصدر: الدستور