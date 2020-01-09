العاهل السعودي يدعو الرئيس التونسي لزيارة المملكة

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، برسالة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، دعاه فيها لزيارة المملكة العربية السعودية.

وأشارت الرسالة إلى أن الزيارة تهدف لمزيد من تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جدد الملك سلمان في رسالته للرئيس التونسي التهاني باسم شعب وحكومة المملكة بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وبما تحقق لتونس من استقرار سياسي.

وجاء ذلك، خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق اليوم، في قصر قرطاج، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رفقة وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

وبحسب الرئاسة التونسية فإن اللقاء تطرق إلى متانة العلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية ومزيد تطويرها في كل المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

المصدر: الرئاسة التونسية