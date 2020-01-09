خبير أمني مصري: القاهرة بدأت تشكل جبهة مضادة لتحركات أنقرة

قال الخبير الأمني المصري ومدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، العميد خالد عكاشة، إن "اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بداية لحصار التدخل التركي في ليبيا".

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وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن "هذا اللقاء هام جدا، ويدل على الماراثون السياسي الذي بذلته مصر مع كافة الأطراف".

ولفت إلى أن "مصر بدأت تشكل جبهة مضادة للتحركات التركية"، منوها بأن "تركيا تتعمد تحريك ملفي الغاز والأزمة الليبية في وقت واحد، بمخطط شيطاني".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا، أكدت فيه أن وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان ناقشوا التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط وليبيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية