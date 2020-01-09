 
مباشر
عاجل
لافروف: خرق واشنطن للقانون الدولي سيؤدي إلى عواقب خطيرة

خبير أمني مصري: القاهرة بدأت تشكل جبهة مضادة لتحركات أنقرة

أخبار العالم العربي

خبير أمني مصري: القاهرة بدأت تشكل جبهة مضادة لتحركات أنقرة
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1i0

قال الخبير الأمني المصري ومدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، العميد خالد عكاشة، إن "اجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بداية لحصار التدخل التركي في ليبيا".

إقرأ المزيد
وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يصدرون بيانا حول تحرك تركيا في ليبيا والمتوسط
وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان يصدرون بيانا حول تحرك تركيا في ليبيا والمتوسط

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الإعلامي، شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن "هذا اللقاء هام جدا، ويدل على الماراثون السياسي الذي بذلته مصر مع كافة الأطراف".

ولفت إلى أن "مصر بدأت تشكل جبهة مضادة للتحركات التركية"، منوها بأن "تركيا تتعمد تحريك ملفي الغاز والأزمة الليبية في وقت واحد، بمخطط شيطاني".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا، أكدت فيه أن وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان ناقشوا التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط وليبيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

علاقة مثيرة بين صدام حسين والقاعدة العسكرية التي قصفتها إيران في العراق