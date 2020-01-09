عبد المهدي يستقبل وزير الخارجية التركي في بغداد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، أثناء استقباله وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن "تحقيق السلم والتهدئة من مصلحة الجميع".

وذكر بيان حكومي أن عبد المهدي "استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونقل الأخير تحيات القيادة التركية لرئيس مجلس الوزراء ودعمها لأمن العراق واستقراره وسيادته الوطنية".

وأضاف البيان نقلا عن أوغلو أن "الرئيس التركي وجه بزيارة بغداد بهدف التأكيد على دعم تركيا للعراق والوقوف معه حكومة وشعبا، والتشديد على أن تركيا تقدر موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد الساحة العراقية عن الصراعات الدولية وحرصها على حفظ السلام والاستقرار وتجنيب دول المنطقة مخاطر الحروب، وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال".

وأشار البيان نقلا عن عبد المهدي إلى "ترحيبه بزيارة وزير الخارجية التركي، وأعرب عن اعتزازه بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، وبين أن أمن المنطقة وحفظ مصالحها مسؤولية جميع دولها".

ووفقا للبيان، فإن عبد المهدي أكد التزام العراق "بالسياسة الثابتة بإقامة علاقات متوازنة بما يحفظ مصالحه وسيادته الوطنية، ومع دول الجوار ومحيطها الإقليمي والدولي وعدم الدخول بسياسة المحاور، وأكد أن تحقيق السلم والتهدئة من مصلحة الجميع".

المصدر: RT