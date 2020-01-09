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دعوات لتظاهرة مليونية في بغداد غدا الجمعة

أخبار العالم العربي

دعوات لتظاهرة مليونية في بغداد غدا الجمعة
RT
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دعا ناشطون في الاحتجاجات العراقية إلى تظاهرات مليونية، يوم غد الجمعة، في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية.

وبدأ الناشطون في التحشيد لتظاهرات العاشر من يناير الحالي منذ أيام، وأسماها بعضهم "تظاهرات القصاص"، في إشارة إلى القصاص من قتلة المحتجين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ورفع محتجون في ساحة التحرير لافتات يدعون فيها إلى إحضار "خوذ الرأس، وقناني البيبسي، والماء"، لأنهم وفقا لما كتبوه يتوقعون "التعرض لإعتداءات من قبل القوات الحكومية العراقية".

دعوات لتظاهرة مليونية في بغداد غدا الجمعة
RT
دعوات لتظاهرة مليونية في بغداد غدا الجمعة
RT

المصدر: RT

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