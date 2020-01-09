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النيابة العامة اللبنانية تحقق مع غصن بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول

أخبار العالم العربي

النيابة العامة اللبنانية تحقق مع غصن بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول
Reuters
كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لنيسان
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استدعىت النيابة العامة التمييزية في لبنان، الخميس، المدير التنفيذي السابق لنيسان كارلوس غصن إلى التحقيق للاستماع إلى إفادته بشأن المذكرة الصادرة عن الإنتربول بحقه.

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وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مدير المباحث المركزية الجنائية العميد، موريس أبو زيدان، بدأ جلسة التحقيق مع غصن، في قصر العدل في بيروت، بإشراف النيابة العامة التمييزية.

ويخضع غصن للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين أولهما مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الانتربول - مكتب اليابان، التي وصلت لبنان منذ 3 أيام وفيها اتهامات في حق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد، أما الملف الثاني فهو على خلفية الإخبار الذي تقدم بها المحامون علي عباس، حسن بزي وجاد طعمة في جرم التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، على أن يستمع إليه لاحقا النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، حول الإخبار المقدم ضده بشأن زيارته إلى إسرائيل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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